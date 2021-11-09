استئناف مفاوضات سد النهضة في أسرع وقت.. "عربية النواب" تشيد بلقاء وزير الخارجية نظيره الأمريكي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بجميع القضايا التي تناولها وزير الخارجية السفير سامح شكري، خلال لقائه المهم بنظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ وفي مقدمتها تناول سُبل دفع ملفات التعاون الثنائي بما يتناسب مع عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدَين.

وأشاد أباظة، في بيان له اليوم الثلاثاء، بتأكيد السفير سامح شكري، أهمية مواصلة تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام من الجانبين، وتطلعه إلى خروج الحوار الاستراتيجي بنتائج تعكس تميز وخصوصية العلاقات المصرية- الأمريكية، وأيضاً تأكيد وزير الخارجية المصري ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر نهاية العام الجاري، وأهمية خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وأكد أباظة أهمية استعراض السفير سامح شكري تطورات القضية الفلسطينية ومساعي مصر المتواصلة لإحياء مسار السلام ومستجدات الأوضاع في سوريا والجهود الرامية لإنهاء الأزمة هناك، وكذا التطورات الأخيرة في السودان، وآخر مستجدات ملف سد النهضة، مشيداً بتشديد الوزير شكري على ضرورة استئناف مسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن؛ بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.