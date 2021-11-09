كشفت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، عن أسباب اصطدام قطار ركاب «محرم بك/ الضبعة» بلودر (شيول) من دون أرقام من مكان غير مخصص للعبور بكيلو 115 بين العلمين/ سيدي عبدالرحمن، اليوم في تمام الساعة 8:35، أثناء مسير قطار ركاب محرم بك الضبعة بكيلو 155.800 بين العلمين/ سيدي عبدالرحمن خط القباري/ مرسى مطروح. ولاحظ سائق القطار عبور لودر السكة، فجاء من مكان غير مخصص للعبور، وتم إطلاق السارينة أكثر من مرة، ولم يمتثل سائق اللودر للتحذيرات، ما أدى إلى اصطدام القطار به، وخروج الجرار وجميع العربات وجميع عجلاتها عن القضبان، ولا توجد إصابات بين ركاب القطار حتى الآن.
وتهيب هيئة السكك الحديدية بالسادة قائدي المركبات والسيارات الالتزام بالمرور والعبور من الأماكن المخصصة للعبور، تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.
كانت هذه تفاصيل خبر السكك الحديدية في مصر تكشف أسباب اصطدام قطار ركاب محرم بك الضبعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.