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دونيتسك: أوكرانيا استولت على قرية في المنطقة العازلة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 5 ثواني

اوكرانيا

قالت ناتاليا نيكونوروفا وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية استولت على قرية ستارومارييفكا الواقعة على خط التماس في دونباس.

وأضافت الوزيرة، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”: “تقدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية، وقامت في الواقع بالاستيلاء على ستارومارييفكا، وعلقت العلم الأوكراني هناك، وأقامت تحصينات جديدة، وحفرت خنادق”.

وأضافت نيكونوروفا، أن هذه القرية تقع في “المنطقة العازلة” وكانت منزوعة السلاح – وغير خاضعة للجيش الأوكراني أو لقوات جمهورية دونيتسك.

ووفقا لها، حاولت قيادة الجمهورية، من خلال المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، إبلاغ السلطات الأوكرانية بضرورة وقف هذا النشاط ، لكن كييف تجاهلت هذه النداءات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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