شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..اصطدام قطار ركاب بـ«لودر» حاول العبور من مكان غير مخصص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت هيئة السكك الحديدية ، أنه أثناء مسير قطار ركاب تم اصطدام القطار بلودر "آلة تحميل" من مكان غير مخصص للعبور.

وحيث كان قد تلاحظ لسائق القطار عبور لودر السكة فجاء من مكان غير مخصص للعبور وتم إطلاق السارينة اكثر من مره ولم يمتثل سائق اللودر للتحذيرات مما أدى إلى اصطدام القطار به ونتج عن ذلك خروج الجرار وجميع العربات وجميع عجلاتهم عن القضبان واحتمال وفاة سائق اللودر وجاري المتابعة ولا توجد إصابات بين ركاب القطار.

و تهيب هيئة السكك الحديدية قائدي المركبات والسيارات بالالتزام بالمرور والعبور من الاماكن المخصصه للعبور تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.