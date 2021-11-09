البنك الأوروبي يطرح عملة يورو صفرية تحمل صورة ملك عراقي راحل

بغداد - ياسين صفوان - طرح البنك المركزي الأوروبي عملة يورو صفرية تحمل صورة ملك العراق الراحل فيصل الاول.

وذكر في بيان ان "اليورو الصفري (Zero euro): هي ورقة نقدية تذكارية من عملة اليورو لا تحمل قيمة شرائية للتداول حيث تأتي بقيمة صفر.

ويملك البنك المركزي الأوروبي حق ترخيص طباعة هذه الورقة النقدية، ويتم ذلك في مطابع محمية تماماً كعملة اليورو ذات القيمة الشرائية.

وظهرت العملة لأول مرة عندما قرر الفرنسي ريتشارد فيل عام 2015 طباعة أوراق نقدية من عملة اليورو للترويج السياحي، حيث تأتي بنفس خصائص عملة اليورو الحقيقية لاسيما العلامات الأمنية الـ 13 والورق المصنوعة منه، ما عدا أنه كتب عليها الرقم صفر بشكل واضح وذلك لمنع إدخالها في التداول.

وتأتي هذه العملة بعدة تصاميم تحمل كلها نفس الوجه الأمامي، حيث هناك رقم صفر كبير باللون الأبيض للدلالة عليها، وفي الوجه الخلفي عدة معالم سياحية هامة من الدول الأوروبية مثل برج إيفل وساعة بيغ بن والموناليزا وغيرها.

ويُطبع اليورو الصفري بكميات محدودة في كل بلد أوروبي ويطبع على هذه العملة معالم أثرية وشخصيات من تاريخها وتباع عادة بسعر 2.3 يورو للواحدة ويمكن أن تزيد حتى أكثر من 7 يورو بحسب نوعها وندرتها.