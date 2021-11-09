جراء الأمطار الغزيرة.. وفاة 10 أشخاص في سريلانكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسببت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في عدة مناطق بأنحاء سريلانكا في وفاة 10 أشخاص ونزوح أكثر من 15 ألفا، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.



كما تسببت الأحوال الجوية السيئية في أضرار واسعة النطاق للمنازل والمحاصيل الزراعية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم جراء انهيارات أرضية في منطقتين منفصلتين ليلة الاثنين.

وفي رامبوكانا، على بعد 95 كيلومترا شرقي العاصمة كولومبو، توفي ثلاثة أشخاص من أسرة مكونة من أربعة أفراد، حيث طمرهم انهيار أرضي.

وقالت الشرطة إنه تم إنقاذ رابع أفراد الأسرة وانتشال جثث الثلاثة.

وفي منطقة نارمالا بوسط البلاد، لقيت امرأة تبلغ من العمر 23 عاما حتفها في انهيار أرضي.

ووقعت الوفيات الست الأخرى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية أمس الأول الأحد.

وغمرت المياه آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية، بينها زراعات الأرز. وتضرر أكثر من 50 منزلا وتعذر استخدام عدة طرق في مناطق مختلفة بأنحاء البلاد.

وتعرضت معظم مناطق البلاد لأمطار غزيرة بسبب الاضطرابات الجوية في خليج البنغال.