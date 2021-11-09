شكرا لقرائتكم خبر عن ​5 مستندات يجب تضمينها بشكوى مالك حق الملكية لوقف الإفراج عن البضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفردت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم ك 430 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصـادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، فصلا متكاملا ينظم إجراءات الرقابة الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وجاءت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لتمنح إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة مسؤلية تلقي الشكاوى الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وفحصها والبت فيها بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الجهات ذات الصلة المعنية بحقوق الملكية الفكرية .

ولكن ماهي المستندات والبيان المطلوبة والتي يجب أن تشتمل عليها الشكوي المقدمة لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة ؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة اللائحية الرابعة.

أ- اسم مقدم الشكوى ومهنته أو وظيفته وصفته .

ب- وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم وتاريخ بوليصة الشحن ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف البضاعة

ج- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية .

د- المستند الدال على ملكية حق الملكية الفكرية محل التعدى ، أو تقرير حق الانتفاع به أو إستغلاله أو الترخيص بحق إستعماله ، وإقرار بعدم نقل ملكية الحق أو ترتيب أي حق عليه .

هـ إقـرار مـن الشـاكي بأنـه لـم يـسـبق لـه طلـب استصـدار أمـر علـى عريضـة مـن رئيس المحكمـة المختصـة بـإجراء أو أكثـر مـن الإجـراءات التحفظيـة بشـأن الحـق مـحـل الشـكوى ، وتم رفض الطلب .