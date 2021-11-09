شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أطفال جراء حريق بمستشفى في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي أربعة من حديثي الولادة جراء حريق اندلع في مستشفى بوسط الهند، ما دفع الحكومة إلى إصدار أمر بفتح تحقيق في الحادث، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.

واجتاح الحريق وحدة لرعاية حديثي الولادة في مستشفى الأطفال الحكومي "كمالا نهرو" بمدينة بوبال، عاصمة ولاية ماديا براديش، في وقت متأخر أمس الاثنين.

وصرح المسؤول المحلي فيشفاس كايلاش سارانج للصحفيين بأن "أربعة أطفال لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع في جناح وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة، ربما بسبب ماس كهربائي."