شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تقتل إرهابياً شمال بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتلت قوات الأمن العراقية في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد, إرهابياً يرتدي حزاماً ناسفاً.

وأفادت قيادة عمليات بغداد في بيان صحفي اليوم أن قوة أمنية مشتركة تمكنت بعملية نوعية وبتنسيق استخباري عالي المستوى, من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في "بستان العكيلي" بمنطقة الطارمية شمال بغداد، مشيرة إلى أن العملية أنجزت بعد متابعة ورصد تحركات الإرهابي, وأن خبراء الجهد الهندسي تمكنوا من تفكيك الحزام الناسف.