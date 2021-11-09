شكرا لقرائتكم خبر عن "بيرنيز" تعلن عن نجاحها في رعاية مهرجان البحرين السينمائي إعلامياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة بيرنيز للإعلام والعلاقات العامة عن نجاح رعايتها الاعلامية لمهرجان البحرين السينمائي في دورته الأولى لعام 2021، والتي انطلقت فعالية عروض أفلامه في 27 أكتوبر 2021، واختتمت في 31 أكتوبر 2021 برعاية من هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة بيرنيز للإعلام والعلاقات العامة ونادي البحرين للسينما، تولت "بيرنيز" مسئولية إدارة الاتصال مع وسائل الإعلام المحلية والخارجية المتعلقة بمهرجان البحرين السينمائي 2021.

وأعرب محمد الحمود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيرنيز عن اعتزازه بتنظيم هذا الحدث السينمائي الأول من نوعه في البحرين، وذلك بعد تعاون أمتد لأكثر من عام كامل مع نادي البحرين للسينما لرعاية مهرجان البحرين السينمائي إعلامياً، مشيرا إلى أن هذا التعاون استغرق كل هذه المدة الزمنية إثر تأجيل المهرجان لأكثر من مرة بسبب تطورات جائحة كورونا.

وتابع "تضمنت تلك المدة الزمنية الكثير من الأحداث والعقبات، ومع فتح المجال للالتقاء البشري ضمن فعاليات تقام على أرض البحرين، كشف الستار عن فعالية عروض أفلام الدورة الأولى للحدث السينمائي التي استغرقت 4 أيام متصلة، وضمت العديد من عروض الأفلام القصيرة والروائية التي تم اختيارها ضمن المسابقة الخاصة بالمهرجان".

وأفاد الحمود أن مؤسسة بيرنيز تمكنت من تحقيق الانتشار الأوسع في وسائل الإعلام الخليجية والعربية لتغطية الحدث السينمائي الأبرز، وهو ما أسهم في إبراز الجهود التي اشتغلت طوال أكثر من عام كامل. ولفت إلى أن الزخم الإعلامي لكل حدث يتم تنظيمه على الأرض يخلق فرص نجاح أكبر.

وأشاد الحمود بتعاون المهرجان خلال هذا العام مع مهرجان السعودية السينمائي، وهو ما أسهم في إبراز المواهب الخليجية وعرضها في الساحة المحلية حتى يستفيد منها صناع الأفلام والسينما في البحرين. كما عبر عن سروره للمشاركة في الدورة الثانية للمهرجان الذي من المزمع أن يتم تنظيمه خلال أكتوبر 2022 بزخم إعلامي أكبر غير مسبوق.