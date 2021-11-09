شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة بسريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في عدة مناطق بأنحاء سريلانكا في وفاة 10 أشخاص ونزوح أكثر من 15 ألفا، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.

كما تسببت الأحوال الجوية السيئية في أضرار واسعة النطاق للمنازل والمحاصيل الزراعية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم جراء انهيارات أرضية في منطقتين منفصلتين ليلة الاثنين.

وفي رامبوكانا، على بعد 95 كيلومترا شرقي العاصمة كولومبو، توفي ثلاثة أشخاص من أسرة مكونة من أربعة أفراد، حيث طمرهم انهيار أرضي.