شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة الوفيات والمصابين جراء كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت أحدث إحصاءات فيروس كورونا حول العالم ارتفاع المصابين إلى 251 مليونا و83 ألفا و108 أشخاص، وفقا لما أورده موقع "وورلد ميتر".



وحتى السابعة من صباح الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و71 ألفا و143 شخصا.

وتعافى من المرض 227 مليونا و340 ألفا و919 حالة.

وترصد "العين الإخبارية" في السطور التالية أحدث مستجدات انتشار فيروس كورونا حول العالم..

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن بلغاريا سجلت رقما قياسيا لحالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا، حيث تكافح الدولة الأقل تحصينا في الاتحاد الأوروبي موجة رابعة من الجائحة.

وجرى تسجيل 5286 إصابة جديدة، انخفاضا من الذروة التي بلغتها بلغاريا في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول في حين توفي 334 شخصا جراء الإصابة بالفيروس، وهو أعلى عدد وفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، تسجيل 62 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الاثنين، مقارنة مع 89 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 43 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك مقارنة مع 65 في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 74 مقارنة مع 46 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97885 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أفادت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك بتسجيل 77 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الاثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب الجائحة في البلاد إلى 289811.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

سجلت وزارة الصحة المصرية 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة، الإثنين، مقارنة مع 903 إصابات و65 وفاة في اليوم السابق.

وقالت الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين هو 338414 من ضمنهم 283747 حالة تم شفاؤها و19130 حالة وفاة".

البرازيل تسجل 126 وفاة جديدة

قالت وزارة الصحة في البرازيل، الاثنين إنها سجلت 5638 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 126 وفاة.

وسجلت البرازيل 609573 وفاة إجمالا بسبب فيروس كورونا و21 مليونا و886077 إصابة مؤكدة.

سجلت تونس 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 713.352 فيما بلغ إجمالي الوفيات 25,281.

أمريكا تُسجّل ‏‎22,475‎‏ إصابة جديدة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎22,475‎‏ إصابة ‏‏جديدة و129 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن إجمالي ‏‏‏الإصابات بلغ ‏‎46,405,253‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎752,196‎‏.‏