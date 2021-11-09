الأمن العراقي يقضي على انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً في الطارمية بمحافظة بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن مقتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.



وذكرت القيادة في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية أن "قوة مشتركة من استخبارات لواء (59) فرقة المشاة السادسة ومفرزة من الأمن الوطني (مكتب شمالي بغداد) وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) بإمرة العقيد الركن آمر اللواء، تمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية (بستان العكيلي) شمالي بغداد".

وأضافت أن "العملية تمت بتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، وبعد متابعة دقيقة للإرهابي ورصد تحركاته".