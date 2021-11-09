شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز تتقدم بسؤال حول خطة وزارة الاتصالات فى التوعية التقنية للعاملين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا فايز كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤالا موجها إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن خطة الوزارة فى التوعية التقنية للعاملين بالوزارة وقطاعاتها وكذلك للمواطنين بالتجربة التكنولوجية الجديدة.

وقالت النائبة رشا فايز كليب إنه عملا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنها تتقدم بتلك السؤال الى وزير الاتصالات، مضيفة أن مارك زوكيربيرج أعلن منذ أيام عن تواصل الناس اجتماعيا في عوائم افتراضية بدلا من منصات التواصل الاجتماعى التقليدية مثل " انستجرام و تويتر و تيك توك"، وأن كلمات مثل "ميتافيرس" ستطغى على حديث الناس في الحياة اليومية المعتادة .

ولفتت الى أن الجميع أصبح ينظر ويتطلع إلى الجيل المقبل في مستقبل الانترنت والتواصل الاجتماعى، متابعة :" لذا أتوجه بالسؤال الآتى ماهى استعدادات الوزارة وخطتها لمواكبة احتياجات المجتمع بعد هذه التغييرات، خاصة فيما يتعلق بالملف التقنى، وجودة الشبكات بما يتناسب مع الموجة التكنولوجية الجديدة ومستقبل الاتصال عبر البيئة الافتراضية الجديدة، ومستقبل شبكات التواصل الاجتماعى، ماهى خطة الوزارة في التوعية التقنية للعاملين في الوزارة وقطاعاتها، وكذلك للمواطنين بالتجربة التكنولوجية الجديدة، على أن تكون الإجابات المقدمة على تلك الأسئلة السابقة " كتابة" وذلك إعمالا لنص المادة 200 من لائحة المجلس".



