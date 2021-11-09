سعر الدولار اليوم في مصر بـ 11 بنكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

وبقي سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية وقناة السويس عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.