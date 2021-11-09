بالصور.. تفعيل قسم الحضانات للأطفال المبتسرين بمستشفى سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، تفعيل قسم الحضانات للأطفال المبتسرين بمستشفى سانت كاترين تحت إشراف الدكتور نبيه الحسيسني، استشاري الأطفال.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء،إنه جرى تفعيل القسم بعد الانتهاء من تطوير المستشفى وتجهيزها بالحضانات، والأجهزة المساعدة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين والحد من المشكلات الصحية التي يعانون منها.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جرى استخدام أحدث التصميمات والخامات لتقديم أفضل الخدمات العلاجية داخل قسم حضانات الأطفال المبتسرين بالمستشفى، وتزويده بوسائل التهوية، وتهيئة الأرض طبقًا للمواصفات الطبية، وتوفير وسائل ضمان استمرار التيار الكهربائي خلال فترة الطوارئ للحفاظ على سلامة الأطفال، وتوزيع وحدات الإنارة والتكييف.

وأكد أنه جرى تزويد القسم بحضانة واحدة بشكل مؤقت، وأجهزة "إفاقة، وقياس الصفراء، وعلاج بالضوء، و 2 تنفس صناعي، و2 ضغط المجرى الهوائي، و2 ضخ وسحب السوائل"، وذلك بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية للمدينة.

وأشار إلى أن القسم استقبل أمس حالة من الأطفال المبتسرين وجاري علاجها باستخدام العلاج الضوئي، تحت إشراف استشاري أطفال، مؤكدًا أن المديرية حريصة على تقديم خدمات طبية مميزة داخل المستشفيات خاصة بعد تطويرها، وتزويدها بأحدث التجهيزات التي تعين الأطقم الطبية على تقديم هذه الخدمات.