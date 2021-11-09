هنا قُتلت "نداء".. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طفلة على يد تلميذين بسوهاج- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

روى والد الطفلة "نداء" تفاصيل اختطاف ابنته على يد تلميذين أحدهما 8 أعوام والآخر 12 عامًا، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بنجع السايح بناحية قرية بني حميل دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج، والعثور عليها بعد 3 أيام جثة هامدة في ترعة خلف مركز شباب القرية.

وقال أحمد حنفي، والد الطفلة في لقائه مع "الخليج 365" إن ابنته مفطومة من الرضاعة قبل 3 أيام من اختفائها، وإنه كان في مستشفى القرية رفقة أحد أبنائه، وفور عودته أخبرته والدته باختفاء ابنته "نداء"، مضيفًا أنه بمراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة بالشارع تبين أن طفلًا لا يتجاوز عمره الـ10 أعوام حملها وخرج بها من الشارع بعد رفضها المشي رفقته.

وأوضح "حنفي" أنه بحث عن ابنته المختفية رفقة أبناء عمومته بالنجع، وبعد فشلهم في العثور عليها أبلغ مركز الشرطة، الذي انتقل إلى مكان البلاغ وأخذ يفحص المنطقة ومداخل ومخارج الشوارع وبعد التحريات ومراجعة الكاميرات جرى كشف غموض الواقعة، والتي تبين أن وراء ارتكابها طفلين، بدافع الاعتداء الجنسي على الطفلة، وخشية افتضاح أمرهما تخلصا منها في ترعة بذات الناحية.

جرى ضبط الطفلين المتهمين في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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