الرئاسة التركية تقدم مذكرة للبرلمان لتمديد مهمة الجنود الأتراك في أذربيجان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 8 دقائق

قدمت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، مذكرة للبرلمان، لتمديد مهمة الجنود الأتراك في أذربيجان.

ويشارك الجيش التركي في مراقبة وقف إطلاق النار بمنطقة قره باغ، في إطار مركز المراقبة التركي – الروسي المشترك في أذربيجان.

واستؤنفت يوم 27 سبتمبر 2020 عمليات قتالية واسعة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باغ، ضمن نزاع مستمر منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي أسفر في حينه عن إعلان الأرمن عام 1991 قيام جمهورية مستقلة في الإقليم لم تحظ بأي اعتراف دولي.

وأصدر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يوم 9 نوفمبر 2020 بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الطرف الأرمني في 1992-1994.