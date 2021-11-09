تحذير إيراني لمسيرتين أمريكيتين اقتربتا من منطقة عمليات مناورات “ذو الفقار”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2021 8:46 صباحًا

وجه الجيش الإيراني تحذيرا لمسيرتين أمريكيتين من نوع “MQ-9” و”RQ4″، اقتربتا من منطقة عمليات مناورات “ذو الفقار 1400 المشتركة”.

وبحسب وكالة إيسنا، فإنه خلال مناورة “ذو الفقار 1400 المشتركة”، تم اعتراض طائرتين أمريكيتين بدون طيار دخلتا منطقة “FIR” ومنطقة “ADIZ” (منطقة تحديد الدفاع الجوي)، من قبل الدفاع الجوي للجيش ووجهوا تحذيرا خطيرا.

وأكدت “إيسنا” أن المسيرتين غيرتا مسارهما من الاقتراب بعد اعتراضهما وتحذيرهما”.