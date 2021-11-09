اليمن.. باعارمه يؤكد أن الاجتماع النقابي العام سيكون  منطلقا للعمل التصعيدي النقابي بالمحافظة

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

أدلى الدكتور سالم عبيد باعارمة إمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت والناطق الرسمي بتصريح صحفي ، دعى فيه أعضاء نقابات المرافق والمؤسسات الحكومية الى انجاح عقد الاجتماع المشترك ، الذي دعت اليه نقابة الجامعة بيوم 10 نوفمبر-2021م، بقاعة متطوعون الساعة التاسعة صباحا، لتدارس الموقف وتشكيل فريق عمل موحد* .



وياتي هذا الاجتماع تنفيذا لمخرجات البيان النقابي 5، وعلى الاتفاق المشترك في الاجتماع المنعقد بيوم ٢٠٢١/١١/٢ م ، وضم كلاً من نقابة اعضاء هيئة التدريس والمساعدة بجامعة حضرموت ، واتحاد نقابات عمال حضرموت ، واتحاد طلاب جامعة حضرموت، ونقابة موظفي جامعة حضرموت، وبعض اللجان النقابية بالمرافق الحكومية بالمحافظة. ويهيب د.باعارمة بكل النقابيين لانجاح هذا اللقاء بالمشاركة الفاعلة وتقديم التصورات ومقترحات خطة العمل ، التي سيتم اعتمادها من قبل الجميع ، في خطواتهم التصعيدية لانتزاع حقوق ومطالب حضرموت المشروعة، بما يؤدي الى تجاوز الأزمات الحادة، التي تمر بها حضرموت وعلى رأسها المجاعة التي دخلت معظم البيوت، وهبوط العملة وتدني المرتبات ،وغلاء المعيشة، وتعطيل الدراسة في بعض المرافق التعليمية بالمحافظة على كافة مستوياتها، ومن إجل الضغط على السلطة المحلية بالمحافظة والحكومة والتحالف لوضع الحلول السريعة لهذه الأزمات القاتلة.

وأضاف د.باعارمة في تصريحه ، الى أنه سيعقب هذا الاجتماع، اجراء المشاورات مع كافة مكونات المجتمع المدني ، لعقد لقاء موسع معها في أقرب فرصة ، لتحديد اليات العمل التصعيدية المشتركة لانتزاع الحقوق والمطالب.