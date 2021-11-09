ارتفاع الإصابات في أحدث تفشٍ لفيروس زيكا في الهند

08 نوفمبر , 2021
لوكناو: أعلنت إدارة الصحة في مدينة كانبور الهندية اليوم الاثنين، أنّ ما لا يقل عن 89 شخصاً، بينهم 17 طفلاً، ثبُتت إصابتهم بفيروس زيكا في زيادة لحالات الإصابة في المدينة.
واكتُشف فيروس زيكا الذي ينقله البعوض للمرة الأولى عام 1947، قبل أن يصل إلى مستوى الوباء في البرازيل عام 2015، عندنا ولُد آلاف الرضع مصابين بصغر الرأس، وهو خلل يجعل الأطفال يولدون برؤوس صغيرة وأدمغة غير مكتملة النمو.
وقال الدكتور نيبال سينغ، كبير المسؤولين الطبيين في مقاطعة كانبور في أوتار براديش، أكثر الولايات الهندية سكانا، إنه ثمة زيادة في حالات الإصابة بفيروس زيكا والإدارة الصحية شكلة عدة فرق لاحتواء التفشي.
وأضاف "هناك امرأة حامل ونوليها اهتماماً خاصاً".
ورُصدت حالة الإصابة الأولى بفيروس زيكا في مدينة كانبور يوم 23 أكتوبر /تشرين الأول، وزادت الحالات خلال الأسبوع المنصرم.
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