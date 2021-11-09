إندونيسيا تعتزم إعادة فرض الحجر الصحي على الزائرين الأجانب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

من المحتمل أن تعيد إندونيسيا فرض الحجر الصحي لمدة 7 أيام على المسافرين القادمين من خارج البلاد، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتعزيز إجراءات المراقبة لمنع انتشار سلالات فيروس كورونا المتحورة الجديدة في البلاد قبيل عطلة نهاية العام.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أن السلطات تطلب من الزائرين الأجانب في الوقت الحالي الخضوع لحجر صحي مدته ثلاثة أيام، عند وصولهم للبلاد، وإجراء اختبار فيروس كورونا قبل أن يتمكنوا من مغادرة مكان عزلهم.

ويقول لوهوت بانجايتان، المسؤول عن التعامل مع أزمة وباء كورونا في جاوة وبالي، في بيانه الأسبوعي اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن تزيد الحكومة من إجراءات التدقيق التي تقوم بها لضمان امتثال الأماكن العامة - التي تتضمن الحانات والمطاعم في المواقع السياحية - للبروتوكولات الصحية الصارمة، بعد ورود تقارير بشأن حدوث انتهاكات في بالي وباندونج.