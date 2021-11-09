شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط تمويل البنك المركزى لتغطية العجز فى الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه يمكن للبنك المركزى أن يقدم تمويلا للحكومة لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة ولكن بشروط أولها ألا تتجاوز قيمة التمويل نسبة 10% من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثة السابقة كما أن مدة التمويل تكون 3 أشهر قابلة للتجديد.

ونصت المادة رقم 47 من قانون البنك المركزى على أن يقدم البنك المركزي تمويلاً للحكومة بناءً على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل 10% من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثة السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنی عشر شهراً على الأكثر من تاريخ تقديمه .

ووفقا القانون تحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس أسعار العائد السائدة بالسوق .