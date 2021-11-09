شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد: درجة حرارة سطح الأرض سجلت ارتفاعا غير مسبوق خلال 2000 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة حديثة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تأثير التغييرات المناخية، حيث أشارت الى أن درجة حرارة سطح الأرض زادت بشكل أسرع منذ عام 1970 مقارنة بأي فترة مدتها 50 عامًا على مدى الألفي سنة الماضية على الأقل

ووفقا لتقارير فإنه على سبيل المثال، تجاوزت درجات الحرارة خلال العقد الأخير (2011-2020) تلك التي امتدت لقرون متعددة في الفترة الدافئة منذ نحو 6.500 عام، وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط مستوى سطح البحر العالمي بشكل أسرع منذ عام 1900 مقارنة بأي قرن سابق في الأعوام الثلاثة الألاف الماضية على الأقل.

وتوضح التقارير أن انبعاثات غازات دفيئة من الأنشطة البشرية مسئولة عن نحو ما مقداره 1.1 درجة مئوية من الاحترار بين عامي 1850 و1900، ووجد أنه في المتوسط على مدى الأعوام العشرين المقبلة، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية أو تتجاوزها لذا، يتلقى قادة العالم تحذيرًا بأنهم سيواجهون حكمًا قاسيًا من الأجيال القادمة في حال لم يتحركوا بشكل حازم تجاه إيجاد حل لتلك الأزمة.