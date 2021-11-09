شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.8 في «سان خوسيه» ولا أنباء عن وقوع أضرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اهتزت أبنية في مدينة سان خوسيه عاصمة كوستاريكا يوم الاثنين بعد وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة حسب تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قبالة ساحل نيكاراجوا المجاورة، ولكن لم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع قبالة ساحل نيكاراجوا على المحيط الهادي على عمق 35 كيلومترا وعلى بعد حوالي 76 كيلومترا جنوب غربي قرية ماساتشابا الساحلية.

وذكرت خدمات الطوارئ الوطنية في كوستاريكا أنه لم ترد بعد أنباء عن الأضرار الناجمة عن الزلزال.