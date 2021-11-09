وكالة الأنباء السورية تكشف عن دوي انفجارات في سماء حمص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصيب جنديين سوريين مساء الإثنين جراء هجوم إسرائيلي على نقاط في المنطقة الوسطى والساحلية بمدينة حمص، بحسب وكالة الأنباء السورية.



فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت نقاطًا تتواجد بها مليشيات إيرانية ومن حزب الله اللبناني في منطقة مطار الشعيرات بريف حمص.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً في المنطقة الوسطى والساحلية، أسفر عن إصابة جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأضافت أن دوي انفجارات سمعت في سماء مدينة حمص، والدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ المعادية في سماء ريف حمص.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن صواريخ قادمة من الأجواء اللبنانية الشمالية في منطقة ريف حمص الجنوبي الشرقي انفجرت ضمن المنطقة التي يتواجد فيها ثكنات عسكرية، ومركز قيادة لإحدى الفرق العسكرية الهامة القوات السورية وصولًا إلى منطقة مطار الشعيرات في ريف حمص التي يتواجد فيها مليشيات "حزب الله" اللبناني وإيران.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعرض ريف حمص لاستهداف، وقال مصدر عسكري في حينه إن إسرائيل نفذت ضربات جوية اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر.

وأضاف أن "القصف استهدف برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، مشيرا إلى وقوع بعض الخسائر المادية.