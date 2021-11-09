الخارجية الأمريكية: محاولة اغتيال الكاظمي تعد هجومًا على سيادة واستقرار العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ألمحت واشنطن إلى تورط إيران في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



وقالت الخارجية الأمريكية إن مليشيات موالية لإيران نفذت هجمات في العراق من قبل ولكن لا نريد استباق التحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن محاولة اغتيال الكاظمي تعد هجومًا على سيادة واستقرار العراق.

وفي وقت سابق، أدان مجلس الأمن الدولي محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي.

ودعا المجلس، الإثنين، لمحاسبة المتورطين في هذه العملية الفاشلة.

وقال المجلس في بيان صحفي،: "دان أعضاء مجلس الأمن الـ15 بأشد العبارات الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة الذي استهدف منزل الكاظمي نهاية الأسبوع".

وشدد الأعضاء على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة.