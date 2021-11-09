عاجل.. زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة ساحل نيكاراجوا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اهتزت أبنية في مدينة سان خوسيه عاصمة كوستاريكا، بعد وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، فيما لم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع قبالة ساحل نيكاراجوا على المحيط الهادئ على عمق 35 كيلومترا وعلى بعد حوالي 76 كيلومترا جنوب غربي قرية ماساتشابا الساحلية.

وذكرت خدمات الطوارئ الوطنية في كوستاريكا أنه لم ترد بعد أنباء عن الأضرار الناجمة عن الزلزال.