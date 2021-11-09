الشيخ محمد بن زايد يبحث مع رئيس جزر القمر علاقات التعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، غزالي عثماني رئيس جزر القمر.



ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، بزيارة رئيس جزر القمر الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات، متمنيا له طيب الإقامة وزيارة موفقة إلى البلاد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يسهم في فتح آفاق جديدة أشمل للتعاون المشترك وما يعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما تناول اللقاء، أهمية معرض " إكسبو 2020 دبي " الذي يضم بين أروقته أحدث إنجازات العالم وابتكاراته في مجالات الاستدامة إضافة إلى تسليط الضوء على ثقافات الشعوب وعاداتها وموروثاتها المتنوعة.