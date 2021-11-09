شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": الشعب أصبح أكثر وعيا فى مواجهة الإعلام المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن الشائعات وتداول الأخبار الزائفة والتقارير المزورة المفبركة تعد من أهم الوسائل التى يعتمد عليها وينتهجها الإعلام المعادى للدولة المصرية من أجل تحقيق أهدافهم .

وأضاف "عدلي" فى تصريحات له، أن تنمية وعى المواطنين والعمل على تثقيفهم وزيادة استيعابهم يجعلهم قادرين على مواجهة تلك الحروب العدائية ولا يصبحون عرضة للتأثير من قبل أى حملات مضادة أو أخبار كاذبة ليس لها أى أساس من الصحة.

وذكر الإعلامى أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن المصريين أصبحوا أكثر دراية ووعياً فى مواجهة هذا النوع من الحروب ونراهم يداً واحدة فى مواجهة أى اعداء أياً تكن صورته أو الصيغة التى يظهرون عليها.