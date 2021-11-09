شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على: محافظ الجيزة وجه بإنشاء أرض معارض دائمة لأهل الواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن محافظ الجيزة وجه بإنشاء أرض معارض بشكل مستدام واستثمارها فى غير وقت المهرجان الأول للتمور الذى سيعقد بالواحات البحرية 11 نوفمبر، لصالح أهل الواحات.

وأضافت غادة على في تصريحات لها، أن المهرجان الأول للتمور سيعقد بحضور وتمثيل وزارى مشرف والعديد من سفراء الدول المهتمة بالتمور المصرية والمستثمرين من داخل وخارج مصر، مشيرة إلى أن الفنادق بالواحات أعلنت عن خصومات فى الإقامة والإعاشة بمناسبة المهرجان ودعما له.

وتابعت:"شركات السياحة تستعد بعروض السفارى، وافتتاحات عديدة من محافظ الجيزة والوزراء الضيوف مع نائبة الواحات، أتوبيسات مجانية لنقل ضيوف المهرجان من أمام محافظة الجيزة يوميا إلى الواحات ومن الفنادق إلى أرض المعارض ذهابا ورجوعا، مشايخ الواحات في لقاءات يوميا استعدادا لعرس الواحات فى الأمور والسياحة والثقافة والفن".