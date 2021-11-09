بعد إحالة أسرة للمفتي .. كيف قادت الأم أبنائها لـ"حبل المشنقة" في كفر الشيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نيران الغضب، والإصرار على الأخذ بالثأر كانت سبيل الأم العجوز في قيادة أبنائها الثلاثة، وابن عمهم إلى حبل المشنقة بعد صدور قرار محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى" بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، وذلك بعد تحريضها إياهم على قتل اثنين من أبناء عمومتهم أخذًا بثأر ابنها الذي لقي مصرعه في حدوث خلافات فيما بينهم.

البداية

في الثامن من شهر أكتوبر 2020، في مركز الرياض، فوجئ "حمادة.م"، وشقيقه "فيصل"، بـ 4 أشخاص من أبناء عمومته بينهم 3 أشقاء يحملون أسلحة نارية "بنادق آلية"، فكانت البداية بمقتل الأول عندما أطلق عليه ابن عمه المتهم الأول في القضية "بسام.هـ.ع.ا"، 23 عامًا، طالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، وابلًا من الأعيرة النارية عليه.

ولم تمضي لحظات فأطلق المتهم الثاني "إبراهيم.هـ.ع.ا"، 26 عامًا، وهو شقيق المتهم الأول وابلًا من الأعيرة النارية صوب المجني عليه الثاني، وذلك حال تواجد المتهمين الثالث شقيق المتهمين الأول والثاني ويدعى "محمد.هـ.ع.ا"، والمتهم الرابع ابن عم الأشقاء الثلاثة المتهمين، وأيضًا ابن عم المجني عليهما للشد من آزر المتهم الأول، والثاني خلال تنفيذ الجريمة.

كشف الجريمة

كانت شقيقة المجني عليهما "رباب.م.ع"، 48 عامًا، وتعمل رائدة صحية بإدارة الرياض الصحية، وتقيم بقرية طلمبات 7 التابعة لمركز الرياض، تلقت اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص يخبرها بسماعه دوي إطلاق أعيرة نارية بأرضها الزراعية، فلم تجد أي وسيلة سوى إبلاغ رجال الشرطة فتوجهت رفقتهم ففوجئت بشقيقها المجني عليه الأول ملقى على حافة مصرف زراعي غارقًا في دمائه، جراء إصابته بطلق ناري.

"عيال عمك ضربونا بالنار.. قتلوا أخوكي فيصل"، تلك كانت آخر كلمات نطقها المجني عليه الأول لشقيقته، أمام رجال الشرطة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما جرى تشييع جنازة الشقيقين ضحيتي أبناء العمومة معًا، وألقي القبض على 5 متهمين، بينهم المتهمين الأربعة الذين نفذوا جريمتهم، والمتهمة الخامسة والدة الأشقاء الثلاثة وزوجة عم المتهم الرابع لتحريضها على قتل الضحيتين.

تحريض الأم سبب الجريمة

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة مركز كفر الشيخ والرياض، عن الأسباب الحقيقية وراء حدوث الواقعة وتتضمن تحريض المتهمة الخامسة وتدعى "سعاد.س.ع"، 61 عامًا، ربة منزل، وهي أم الأشقاء الثلاثة أول 3 متهمين في القضية، وزوجة عم المتهم الرابع ابن عمهم على ارتكاب الواقعة.

وتبين أن سبب تحريضها على قتل المجني عليهما يعود إلى رغبتها بشأن أخذهم بثأر ابنها شقيق أول 3 متهمين ويدعى "كرار.هـ.، ع.ا"، وكان ذلك بسبب خلافات قديمة بين أبناء العمومة، وبعضهم البعض.

قرار المحكمة

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، بإحالة أوراق المتهمين الأربعة، الذين نفذوا الجريمة، بينهم الأشقاء الثلاثة إلى مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي بشأن عقوبة إعدامهم، لاتهامهم بقتل المجني عليهما أبناء عمومتهم، وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

كما قررت المحكمة تكليف كل من النيابة العامة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بضبطهم وإحضارهم، وكذا ضبط وإحضار المتهمة الخامسة في القضية، وذلك لامتثالهم أمام المحكمة في جلسة النطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 6361 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 1544 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.