واشنطن تدعو المجتمع الدولي لزيادة الدعم الاقتصادي لليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أ ش أ):

دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الاقتصادي لليمن مؤكدة أن تحسين الاقتصاد والخدمات الأساسية بها يمثل خطوة مهمة في بناء أساس أقوى للسلام في تلك الدولة.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الإثنين إن ذلك جاء في إطار الزيارة التي قام بها كل من تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص باليمن وكاثي ويسلي القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية باليمن إلى مدينة عدن.

وأشار المتحدث إلى أن ليندركينج وويسلي التقيا خلال رحلتهما برئيس الوزراء معين عبد المالك سعيد ووزير الخارجية أحمد بن مبارك وحاكم عدن أحمد لملس وعدد آخر من كبار المسئولين وممثلين عن المجتمع المدني اليمني.

ولفت المتحدث إلى أن هذه الزيارة تأتي بينما يعاني اليمنيون من حالة زعزعة الاستقرار الشديدة والتهديدات الأمنية، وقد أكد ليندركينج على أن الوقت قد حان لكي يتحد اليمنيون من أجل إنهاء الحرب ووضع إصلاحات جريئة لإنعاش الاقتصاد ومواجهة الفساد وتخفيف معاناة المواطنين.​