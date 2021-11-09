شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال قراصنة إنترنت متهمين بتنفيذ آلاف الهجمات الالكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه تحقيق دولي صفعة ضد قراصنة يزعم أنهم وراء الآلاف من الهجمات الالكترونية باستخدام برامج الفدية الإلكترونية.

وشملت العملية "جولد داست" 17 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا وبولندا ورومانيا وكندا، فضلا عن الإنتربول ويوروبول ويوروجست، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تعنى بالتعاون القضائي.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين القبض على رجل أوكراني في بولندا يشتبه في أنه وراء هجمات الكترونية، بما فى ذلك هجوم كبير على شركة كاسيا الأمريكية للخدمات .

وتعرضت مئات الشركات في الولايات المتحدة ودول أخرى لهجوم ببرامج الفدية عبر ثغرة أمنية في كاسيا في أوائل تموز/يوليو.