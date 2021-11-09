شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - مع تصاعد العنف في شمالي إثيوبيا، حذرت الأمم المتحدة من مغبة اندلاع حرب أهلية في البلاد

وقالت مبعوثة الشؤون السياسية للأمم المتحدة روزماري ديكارلو في اجتماع لمجلس الأمن يوم الاثنين: "لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيجلبه استمرار القتال وانعدام الأمن. ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحة أن ما هو مؤكد هو أن خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية متسعة هو أمر حقيقى للغاية".

وقالت إن الصراع في منطقة تيجراي بشمالي البلاد بلغ أبعادا كارثية.