شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الجهة المسئولة عن تحديد قيمة المقابل الخاص بالتخلص الآمن من المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، أن رئيس مجلس الوزراء هو المسئول عن تحديد قيمة المقابل الذى يتحمله المنتج نتيجة قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن المنتجات.

ووفقا لنص المادة رقم 17 من القانون يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج ، وبيان أصنافها ، والإجراءات المتبعة في شأنها ، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات .

ووفقا للقانون فإن مجلس إدارة جهاز المخلفات هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وإدارته والموافقة علي السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون.