شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزى نائب التنسيقية يعلن الموافقة على إحلال وتجديد كوبرى بالمنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على إحلال وتجديد كوبرى عمر عارف بالمنصورية، مضيفا أنه سيتم بدأ العمل به و تجهيز المعدات لتنفيذ عملية الإحلال والتجديد في القريب العاجل.

وأضاف النائب أحمد رمزى أنه من المقرر تحديد تاريخ إنهاء أعمال الإحلال والتجديد والتسليم في 12 فبراير 2022 ، موجها الشكر والتقدير للمهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري.

يذكر أن النائب أحمد رمزى قد تقدم من قبل بطلب الى المهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الرى والصرف، لاتخاذ اللازم نحو سرعة إحلال وتجديد كوبرى عمر عارف لتفادى الخطورة والكوارث حفاظا على أرواح المواطنين، وجاء في الطلب أنه الإشارة الى وجود شكاوى كثيرة من المواطنين بقرية بهرمس فيما يخص الاحتياج الضرورى للنظر في إحلال وتجديد كوبرى "عمر عارف" والذى يربط بين ثلاث قرى هي " بهرمس – المنصورية – برطس" وهو في حالة متهالكة تزيد من وجود مخاطر على حياة المواطنين ، خاصة أثناء مرور سيارات النقل، و النقل الثقيل وإعتماد الأهالى بشكل مباشر على ذلك الكوبرى في حياتهم اليومية أثناء الذهاب والرجوع من العمل .