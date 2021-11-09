كيف تضبط قيود المشاهدة على نتفليكس

نيويورك: يحتوي نتفلكس على فئة كبيرة من الأفلام والعروض التي يمكنك أنت وأفراد عائلتك متابعتها. ومع ذلك، قد لا يكون كل المحتوى المتاح على نتفليكس مناسبًا لأعمار أطفالك، لذا يمكنك استخدام ميزة الرقابة الأبوية لمنصة OTT لمنع الوصول إلى أفلام معينة مقيدة بالفئة العمرية أو بعض المحتويات المحددة.

إليك كيفية استخدام الرقابة الأبوية على نتفليكس، لإضافة أو إزالة قيود المشاهدة، حسبما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

الخطوة 1:

افتح إعدادات حساب نتفلكس الخاص بك على مستعرض ويب. لن تكون الإعدادات التي نحن على وشك تغييرها مرئية مباشرة على تطبيق نتفليكس وستتطلب صفحة هاتف محمول أو متصفح ويب. افتح أي مستعرض ويب وانتقل إلى صفحة حساب نتفليكس (https://www.netflix.com/YourAccount) وقم بتسجيل الدخول.

الخطوة 2:

افتح ملف التعريف المحدد وقم بتعيين القيود. بمجرد تسجيل الدخول، من المفترض أن ترى قائمة الملفات الشخصية للمستخدمين في حسابك. انتقل إلى ملف التعريف الذي تريد تغيير قيود العرض له واضغط على سهم التوسيع على اليمين.

في الخيارات التالية، انتقل إلى قسم "قيود المشاهدة". هنا سترى شريط تمرير يمكنك ضبطه لتعيين قيود العمر. يوجد أيضًا عمود يمكنك من خلاله حظر عناوين معينة يدويًا بدون تحديد قيود العمر أو الإعداد.

الخطوة 3:

احفظ إعداداتك واخرج من صفحة الإعدادات. بمجرد تعيين القيود الخاصة بك، اضغط على زر الحفظ. يمكنك العودة إلى نفس الإعدادات عبر متصفح لتعطيل هذه القيود.