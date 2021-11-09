شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دعاء عريبى تتقدم بسؤال بشأن تحصيل الضرائب من مراكز الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤالا موجها إلى وزير المالية بشأن تحصيل الضرائب من مراكز الدروس الخصوصية، مضيفة: "فى ظل ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من إطلاق حملات مكبرة لإغلاق تلك المراكز فوجئنا بقرار الوزارة بشأن تحصيل الضرائب من تلك المراكز وهو مايعد تقنين لنشاطهم لأن من الثوابت القضائية المستقرة أن من يزاولون الأنشطة المشروعة فقط هم من يتقدموا بإخطار مصلحه الضرائب بمزاولة نشاطهم ويتقدموا بإقرار عن أرباحهم وخسائرهم وإقرار بثروتهم".

وطالبت النائبة دعاء عريبى بتوضيح رؤية وزير المالية فى هذا الشأن، على أن تكون الإجابة المقدمة على سؤالها "كتابة" وذلك إعمالا لنص المادة 200 من لائحة مجلس النواب .