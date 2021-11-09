شكرا لقرائتكم خبر عن المادة 6 من قانون التعليم تلزم بعمل مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون التعليم المعدل فى 8 إبريل سنة 2019، أن وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم.

ووفقا لنص المادة رقم 6 من قانون التعليم، فإن التربية الدينية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى.

ووفقا للقانون، يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.