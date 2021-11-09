شكرا لقرائتكم خبر عن معارك عنيفة بمأرب.. والجيش الوطني يحقق تقدما في جبهة الجوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدور معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي على الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب فيما تشن طائرات تحالف دعم الشرعية غارات مكثفة على مواقع الميليشيات على جبهات القتال.

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فإن الجيش دمر أمس الإثنين العديد من الآليات العسكرية للميليشيات ومقتل وإصابة العشرات من العناصر الإرهابية.

وأكدت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش والمقاومة، حققت تقدما في مديرية الجوبة، جنوبي مأرب أمس، وتمكنت من استعادة أجزاء من معسكر أم ريش، الذي سقط قبل أيام في قبضة الميليشيات الحوثية.

وقالت المصادر، إن قوات الجيش والقبائل، استعادوا خلال الساعات الماضية، أجزاء من معسكر «أم ريش»، الذي يضم مقر قيادة اللواء 117 مشاة، ومعسكرا تدريبيا يتبع هيئة التدريب في وزارة الدفاع، في مديرية الجوبة بالجهة الجنوبية من المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن معارك عنيفة تشهدها عدد من مناطق مديرية الجوبة، في الأثناء، في ظل خسائر بشرية كبيرة للميليشيات الحوثية.

ولجأت ميليشيا الحوثي، إلى استهداف المدنيين في مدينة مأرب، كعادتها عند مواجهتها مقاومة عنيفة من قبل الجيش والقبائل.

تدمير زورق

كما دمر التحالف زورقا مفخخا مقابل مدينة الحديدة أمس، وأوضح التحالف أن الزورق تم تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك بحسب ما نقلت قناة الإخبارية، وقال التحالف إن السلوك الحوثي يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدا استمرار انتهاك ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار بالحديدة.

حصن منيع

وقال قائد محور عتق العميد الركن عزيز العتيقي «إن معركة مأرب هي معركة جميع اليمنيين والقوى الجمهورية، ولن تنال ميليشيا الحوثي الإيرانية سوى الهزيمة في جبهات مأرب وبيحان وباقي المحافظات اليمنية». بحسب ما نقل موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني.

وأضاف العتيقي إن الجيش الوطني سيظل الحصن المنيع للجمهورية وللمكتسبات الوطنية، مهما عظمت التحديات والمؤامرات الساعية لتركيع اليمنيين وفرض المشروع الإيراني الدخيل، فلا فرص لنجاحه وليس لإيران وميليشياتها في اليمن سوى الهزيمة والانكسار.

وأشار إلى أن محور عتق قيادة وضباطًا وصف ضباط وأفرادًا متواجدين في مواقع الشرف والبطولة في جبهات بيحان.. لافتًا إلى إرسال المحور في وقت سابق لتعزيزات عسكرية إلى محافظة مأرب، فالمعركة الوطنية تستدعي حشد الطاقات، خصوصا في المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد، على حد تعبيره.

تحشيدات عسكرية

وبحسب مصادر إعلامية يمنية نقلت عن مصادر محلية وعسكرية، الأحد، الكشف عن تحشيدات عسكرية وقبلية ضخمة، تشهدها محافظة شبوة، استعدادا لانطلاق ساعة الصفر وبدء معركة جديدة لدحر المتمردين الحوثيين.

وذكرت المصادر أن تعزيزات عسكرية من قوات العمالقة، وصلت إلى المحافظة، استعدادًا لخوض معركة فاصلة للخلاص من ميليشيا الحوثي واستعادة مديريات عسيلان وعين وبيحان.

وأشارت المصادر إلى أن مديريات نصاب وحبان ومرخة العليا، شهدت اجتماعات ولقاءات قبلية حضرتها شخصيات بارزة من الوسط الاجتماعي والقبلي والعسكري والسياسي، للتحضير والاستعداد لبدء معركة جديدة ضد المتمردين الحوثيين.

يأتي ذلك فيما عقد يوم السبت، اجتماع قبلي موسع لعدد من قبائل المحافظة في مديرية «نصاب»، في إطار التداعي القبلي والاجتماعي والعسكري لأبناء المحافظة، جرى خلاله الاتفاق على عقد لقاء جامع لأبناء المحافظة من أجل التنسيق والتجهيز للمرحلة المقبلة، من أجل خدمة الجميع، واستعادة شبوة من ميليشيا الحوثي.