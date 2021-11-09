شكرا لقرائتكم خبر عن عون ينفذ ما يريده «حزب الله» لتسديد فواتير وصوله للرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الوزير والنائب السابق والقيادي في حزب الكتائب اللبنانية إيلي ماروني أن حزب الله ساقط شعبيا وموجود بفضل الأموال، ويرفض الوزير ماروني «كل ما صدر عن لسان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من إساءات بحق المملكة العربية السعودية ، التي لطالما وقفت إلى جانب سيادة لبنان واستقراره»، معرباً عن أسفه «لما وصل إليه حال السلطة اللبنانية من ضعف وتخاذل وخضوع لدويلة حزب الله»، لافتاً إلى أن الانهيار الذي يعيشه اللبنانيون «نتائج ممارسات عهد حزب الله والتيار الوطني الحر». ويؤكد أن «تصريحات قرداحي تدل على عدم المسؤولية وانجرافه في تقديم أوراق اعتماده للمحور الإيراني – السوري، واسترضاء حزب الله»، جازماً بأن «الحكومة تقوم بجرنا إلى جهنم».

وفي حوار خص به ”الخليج 365”، يشدد ماروني على أن «الرئيس اللبناني ميشال عون ينفذ ما يريده «حزب الله» كتسديد فواتير عن الوصول إلى الرئاسة، لذلك فالرئاسة باتت اليوم في حكم غير الموجودة»، جازماً بأن «لبنان يعيش في عزلة عربية خالصة». ويوضح أن «حزب الله يخاف الحقيقية في انفجار مرفأ بيروت ومن يخشى الحقيقية يعني أن له دورا في الجريمة». فإلى نص الحوار: