شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري: لن نتسامح مع أي تدخل في شؤوننا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أمس الإثنين، عدم التسامح مع أي تدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على ضرورة أن يكون الاحترام متبادلًا بين الدول.

وقال تبون، في كلمة ألقاها أمس بالعاصمة الجزائرية بمناسبة لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي، إن التحديات «باتت أكثر خطورة في منطقتنا وبؤر التوتر في دول الجوار لا سيما في الصحراء الغربية مع بداية المواجهات مع الاحتلال المغربي»، مشيرًا إلى ليبيا التي لا تزال تشهد تدخلات أجنبية، ومنطقة الساحل التي يستمر فيها الوضع تحت صراعات متعددة الأوجه.

وأضاف تبون «أولوياتنا هي تقوية الاتحاد الأفريقي لحمايته من المحاولات الخبيثة، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك والتحضير الجيد للقمة العربية في الجزائر خلال شهر مارس المقبل.

وأكد ضرورة بلورة التشارك العربي في دعم القضية الفلسطينية من خلال التقيد بمبادرة السلام واغتنام فرصة إصلاح الجامعة العربية. ودعا تبون ممثلي الدبلوماسية الجزائرية في العالم للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا لاسيما في ليبيا ودول الساحل، مضيفا: «يجب أن نعمل بعقلانية وتوازن مع شركائنا في كل القارات». وأشار إلى أن «النظام الدولي يشهد العديد من الاضطرابات وبروز فاعلين جدد، وهو ما يستدعي عملية تكييف جديدة في إطار احترام مبادئ سياستنا الخارجية».

وتابع: «يجب أن نعزز علاقتنا الاقتصادية مع روسيا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية ومع باقي الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية وكذلك دول بحر الكاريبي خاصة كوبا وفنزويلا لأننا نسيناهم ويجب أن نوسع العلاقات معهم».