شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.