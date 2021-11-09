شكرا لقرائتكم خبر عن العوامل المحلية والظروف الدولية تقوض ديمقراطية البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية أن الديمقراطية في البرازيل تحتضر.

وبحسب مقال لـ «أوليفر ستونكيل»، منذ وصول جايير بولسونارو إلى السلطة في البرازيل، حذر المراقبون من أن القائد السابق في الجيش يشكل خطرا جسيما على خامس أكبر دولة ديمقراطية في العالم.

وتابع يقول: لقد ثبت أن هذه المخاوف لها ما يبررها. فمنذ توليه منصبه، انضم الرئيس إلى المتظاهرين الذين طالبوا بالتدخل العسكري في السياسة البرازيلية وإغلاق الكونجرس والمحكمة العليا، وشجع على عسكرة حكومته على نطاق واسع، وقوض بشكل منهجي ثقة الجمهور في نظام التصويت في البلاد.

وأردف: في الشهر الماضي، وعد بولسونارو أنصاره بأنه لن يقبل بعد الآن قرارات قاضٍ معين في المحكمة العليا كان يشيطنه.

ولفت إلى أن التطورات في الولايات المتحدة أججت حرائق بولسونارو.

وأضاف: بعد أن غزا أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، صرح إدواردو نجل بولسونارو علنا أنه بتخطيط أفضل، ربما نجح الغزاة في قتل كل رجال الشرطة بالداخل أو أعضاء الكونجرس الذين يكرهونهم جميعا.

وأردف: يصر بولسونارو نفسه على أن الانتخابات الأمريكية لعام 2020 تم تزويرها، وهي فكرة كررها على ما يبدو خلال زيارة أخيرة إلى برازيليا قام بها جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي.

إلهام ترامب

وأشار إلى أنه في ضوء إلهام ترامب لبولسونارو، من الصعب تخيل قبول الرئيس البرازيلي هزيمة انتخابية عندما يرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2022، مما يزيد من احتمال حدوث شيء يشبه أعمال الشغب، التي وقعت في 6 يناير في البرازيل.

وأضاف: مع ذلك، حتى لو كانت الدولة محظوظة بما يكفي لتجنب هذه النتيجة، فإن ديمقراطيتها ستظل في خطر شديد. إن الانهيار على الطريقة الفنزويلية، حيث تتآكل الديمقراطية ببطء وتستسلم في النهاية لضغوط زعيم ذي عقلية استبدادية، ليس مستبعدا.

وتابع: حتى إذا خلف بولسونارو مرشحا ذا عقلية ديمقراطية، فإن تغيير الاتجاه في ثاني أكبر ديمقراطية في نصف الكرة الغربي سيكون معركة طويلة وشاقة.

وبحسب الكاتب، يعود الانحدار الديمقراطي للبرازيل إلى الاتجاهات المحلية، التي سبقت صعود بولسونارو إلى السلطة، وعلى رأسها التأكيد غير الكامل للسيطرة المدنية على القادة العسكريين.

وأردف: بعد أكثر من 3 عقود بقليل من نهاية الدكتاتورية العسكرية في الثمانينيات، استعادت القوات المسلحة في البلاد قدرا هائلا من النفوذ السياسي.

ومضى يقول: نجحت الحكومات في السنوات الأولى من الألفية في استعادة السيطرة المدنية الكبيرة من خلال عدة أمور من بينها إنشاء وزارة الدفاع وتعيين المدنيين لقيادتها.

تغيير المعايير

وتابع: لكن منذ عام 2018، كان جميع وزراء دفاع البرازيل جنرالات. يخدم حاليا أكثر من 6000 فرد عسكري في إدارة بولسونارو، وهو عدد يزيد بشكل حاد على الحكومات السابقة. كما يشغل المسؤولون العسكريون الحاليون والسابقون العديد من المناصب الوزارية الرئيسية.

وأضاف: كما أعرب حكام المناطق عن قلقهم بشأن فقدان سيطرتهم، التي يفرضها الدستور على وحدات الشرطة العسكرية، حيث تنتشر المشاعر الاستبدادية والمؤيدة لبولسونارو.

وأردف: فشلت المؤسسات السياسية والقضائية في البرازيل إلى حد كبير في وقف المد الاستبدادي. كافحت المحكمة العليا والكونغرس، على وجه الخصوص، للتحقق من سلوك بولسونارو الخطير، بما في ذلك استخدامه المنهجي للمعلومات المضللة لمهاجمة الخصوم.

ومضى يقول: على الرغم من استطلاعات الرأي، التي أظهرت أن معظم البرازيليين يعتقدون أن بولسونارو يرغب في القيام بانقلاب، فإن المساءلة لا تزال غير مرجحة. في الواقع، نجح بولسونارو بالفعل في تغيير المعايير السياسية المهمة.

تدهور الديمقراطية

وتابع: حتى لو خسر بولسونارو في عام 2022، فمن المؤكد أن خلفاءه سوف يميلون إلى استخدام تكتيكات مماثلة.

ونبه إلى أن الظروف الاقتصادية المتدهورة تدريجيا، التي تفاقمت بسبب وباء كورونا، أدت فقط إلى تسريع تدهور الديمقراطية في البلاد، حيث فشلت الحكومات الديمقراطية المتعاقبة في توفير السلع العامة الأساسية للعديد من البرازيليين، بما في ذلك الأمن، والتخلص السليم من مياه الصرف الصحي، والوصول إلى الفرص الاقتصادية.

وأردف: حتى خلال سنوات الازدهار في البرازيل في العقد الأول من الألفية، عندما نما الاقتصاد بنسبة تصل إلى 7 % ارتفعت معدلات جرائم القتل بشكل مطرد. اليوم، يُقتل نحو 50 ألف برازيلي سنويا، وتسيطر مجموعات الجريمة المنظمة والميليشيات على مساحات من المدن الكبرى مثل ريو دي جانيرو.

وأشار إلى أن هذا الواقع يساعد في تفسير سبب استمرار تنافس قادة «صارمين مع الجريمة» مثل بولسونارو، الذي يصور حقوق الإنسان على أنها عقبة أمام تطبيق القانون، على مدى سنوات قادمة.

تكثيف الضغط

وأضاف: لذلك فإن بولسونارو هو أحد أعراض وسبب الانزعاج الديمقراطي في البرازيل.

وأضاف: إن تراجع الديمقراطية في البرازيل ليس فقط نتيجة التراجع المحلي، حيث لعبت العوامل الدولية دورا أيضا. أدت المخاوف بشأن إزالة الغابات في الأمازون وتغير المناخ، على سبيل المثال، إلى تكثيف الضغط الدولي على البرازيل لبذل المزيد من الجهد لمكافحة الدمار البيئي. لقد أثار مثل هذا النقد بالفعل رد فعل عنيف بين العديد من أنصار بولسونارو، مما جعل من الممكن له تأجيج نيران القومية بدلا من معالجة المشاكل الداخلية العديدة في البرازيل.

ولفت إلى أنه من المفارقات أنه كلما زادت عزلة الدولة على الصعيد الدولي نتيجة لسجلها البيئي، أصبح من الأسهل على بولسونارو تصوير نفسه على أنه الحامي الأخير لسيادة البرازيل.

وتابع: كما أثرت الجماعات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة على السياسة البرازيلية. بعد هزيمة ترامب في عام 2020، جاء المتطرفون لرؤية البرازيل كجزء من ساحة معركة عالمية في محاولتهم للترويج لما يسمى باليمين البديل. وسعت حكومة بولسونارو أيضا إلى تعزيز روابطها مع الحركات اليمينية المتطرفة في العديد من البلدان، بما في ذلك المجر وإيطاليا وبولندا، مما أعاد تأكيد وجهات النظر المشتركة حول قضايا مثل الهجرة ومخاطر العولمة. وأضاف: بغض النظر عما يحدث خلال الانتخابات البرازيلية في أكتوبر 2022، فإن الديمقراطية في البلاد تواجه اختبارا كبيرا. يشير تراجع الديمقراطيين في دول أخرى مثل المجر وتركيا وفنزويلا إلى أن الرجال الأقوياء غالبا ما يتشجعون من خلال إعادة الانتخاب ويزدادون استبدادا. إذا فاز بولاية أخرى، فمن غير المرجح أن يكون بولسونارو استثناءً. ومع ذلك، إذا خسر، ورفض التنازل، وحشد مؤيديه، فقد تكون المؤسسة الديمقراطية البرازيلية الضعيفة غير قادرة على الصمود أمام الهجوم الاستبدادي.