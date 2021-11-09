أورتيجا يشدد قبضته على السلطة

ويعد خوسيه دانيال أورتيجا سافيدرا، ذا 75 عامًا الرئيس الحالي لنيكاراغوا (منذ عام 2007)، شهدت سياساته في الحكومة تنفيذ الإصلاحات اليسارية عبر نيكاراغوا.
وخاض أورتيجا، انتخابات الأحد، دون أي معارضة جدية.
وتم اعتقال العديد من السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين والنشطاء، منذ مايو الماضي، من بينهم سبعة مرشحين للرئاسة.
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