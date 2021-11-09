ارتفاع أسعار النفط

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ارتفعت أسعار النفط وسط علامات على نمو اقتصادي عالمي عززت التوقعات للطلب على الطاقة لكن السوق تواجه ضغوطاً بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تدرس خيارات للتصدي للأسعار المرتفعة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتا، أو 0.83 في المئة، لتسجل عند التسوية 83.43 دولارا للبرميل بعد أن خسرت حوالي اثنين بالمئة الأسبوع الماضي

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 66 سنتا، أو 0.81 في المئة، إلى81.93 دولارا للبرميل بعد هبوطها ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي.

وفي التعاملات المبكرة، قفز الخامان القياسيان كلاهما أكثر من دولار للبرميل.

وما زالت أسعار النفط تلقى دعما أيضا من قرار تحالف أوبك+ الأسبوع الماضي عدم تسريع خطتها لزيادة الإمدادات.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن أوبك+ لإنتاج المزيد من الخام لتهدئة السوق، وقال إن إدارته لديها “أدوات أخرى” للتعامل مع أسعار النفط المرتفعة.