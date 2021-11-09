شكرا لقرائتكم خبر عن حقائب فريق كرة القدم الإيراني تثير قلق اللبنانيين.. ماذا يوجد بداخلها؟! والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفريق كرة قدم إيراني جاء إلى لبنان بعدد كبير من الحقائب، أثارت تساؤلات وحالة من الجدل ومخاوف داخل لبنان، كما أثارت شكوك المحللين السياسيين في لبنان.

ويتخوف اللبنانيون من أن يتم استغلال إيران لبعثة الفريق الرياضية في تهريب مواد ممنوعة، أو أسلحة إلى وكلائها في لبنان بقيادة ميليشيا حزب الله.

ورصدت الصور وجود أجهزة تختص بحماية الإلكترونيات، وفقا لصحيفة “الوطن البحرينية”.

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي اللبناني شادي سرايا قوله: ”لفتَ نظري جنرال صديق عن كمية الشنط الموجودة بحوزة كل لاعب من الفريق الإيراني الذي وصل إلى مطار بيروت أمس”.

وتابع سرايا “أغلب الظن موجودٌ فيها طائرات مسيرة آتية لصالح حزب الله كما أخبره صديقه العسكري”.

وقال خبير لبناني أن بعض الحقائب و التي ظهرت مزودة بأجهزة حفظ وتبريد خاصة عادة تستخدم لمعدات الكترونية حساسة لحمايتها من التحميل والشحن مثل الدرونز و أجزاء الصواريخ، مضيفا “فريق كرة قدم ما الشئ الإلكتروني الحساس الذي بيحتاجه في مباراة كرة قدم؟”.

في سياق متصل، عبر متابعون وسياسيون عن استغرابهم الشديد لحجم الحقائب وكميتها الكبيرة في ظل فريق سيقيم لأيام معدودة.