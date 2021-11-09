شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بالشيوخ تناقش تيسير إجراءات التقاضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم، لمناقشة تيسير إجراءات التقاضي، وما يمكن أن يتم في هذا الصدد، وذلك من خلال طرح عدد من التساؤلات الخاصة بتيسير الإجراءات.

وفى هذا الصدد، قال النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة، أن الاجتماع طرح عدد من التساؤلات بشأن موضوع عام خاص بتيسير إجراءات التقاضي، سواء العقبات التي تعترض طريق العمل القضائي في عمومه للوقوف على هل سيتم اتخاذ إجراءات بهذا الصدد، متابعا:" الأمر قيد الدراسة والمناقشة والتساؤلات داخل اللجنة، خاصة وأن ما يتم مناقشته دراسة تم إعدادها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عام 1998".

واستكمل وكيل اللجنة،" يتم مناقشة هذه الدراسة التي تم إعدادها من قبل نخبة من الخبراء والمتخصصين، للوقوف على ما يمكن أن يتم الأخذ به من عدمه، خاصة وأن الدراسة تم إعدادها منذ وقت بعيد، لافتا إلى أن الأمر مازال في مرحلة الدراسة والمناقشة وطرح التساؤلات".

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجه فى وقت سابق بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى، بما فى ذلك التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.



اللجنة التشريعية بالشيوخ (1)



اللجنة التشريعية بالشيوخ (2)



اللجنة التشريعية بالشيوخ (3)



اللجنة التشريعية بالشيوخ (4)



اللجنة التشريعية بالشيوخ (5)



اللجنة التشريعية بالشيوخ (6)



اللجنة التشريعية بالشيوخ (7)