اخبار العالم

رونالدو وصلاح خارج تشكيل 'جولة السقوط' بالبريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رونالدو وصلاح خارج تشكيل 'جولة السقوط' بالبريميرليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-08 | 22:06

رونالدو وصلاح خارج تشكيل

561 مشاهدة

غاب لاعبو ومانشستر يونايتد، عن تشكيل الجولة 11 للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تواجد لاعب واحد فقط من .
وتعادل تشيلسي مع مضيفه بيرنلي (1-1)، وخسر مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي (2-0)، كما خسر ليفربول للمرة الأولى هذا الموسم على يد وست هام (3-2).

وخرج من التشكيل، لاعبون كبار، مثل ومحمد صلاح وساديو ماني وكاي هافيرتز.


وجاء تشكيل الجولة 11 حسب موقع "هو سكورد"، كالآتي:

حراسة المرمى: تيم كارول (نورويتش سيتي)

الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - إيثان بينووك (برينتفورد) - بن وايت (آرسنال) - ألكسندر أرنولد (ليفربول).

الوسط: سميث روي (آرسنال) - شيخو كوياتيه (كريستال بالاس) - كونور جالاجر (كريستال بالاس) - رافينيا (ليدز يونايتد).

الهجوم: آدم أرمسترونج (ساوثهامبتون) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا