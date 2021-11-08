انت الان تتابع خبر رونالدو وصلاح خارج تشكيل 'جولة السقوط' بالبريميرليج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-08 | 22:06
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غاب لاعبو تشيلسي ومانشستر يونايتد، عن تشكيل الجولة 11 للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تواجد لاعب واحد فقط من ليفربول.
وتعادل تشيلسي مع مضيفه بيرنلي (1-1)، وخسر مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي (2-0)، كما خسر ليفربول للمرة الأولى هذا الموسم على يد وست هام (3-2).
وخرج من التشكيل، لاعبون كبار، مثل كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وساديو ماني وكاي هافيرتز.
وجاء تشكيل الجولة 11 حسب موقع "هو سكورد"، كالآتي:
وخرج من التشكيل، لاعبون كبار، مثل كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وساديو ماني وكاي هافيرتز.
وجاء تشكيل الجولة 11 حسب موقع "هو سكورد"، كالآتي:
حراسة المرمى: تيم كارول (نورويتش سيتي)
الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - إيثان بينووك (برينتفورد) - بن وايت (آرسنال) - ألكسندر أرنولد (ليفربول).
الوسط: سميث روي (آرسنال) - شيخو كوياتيه (كريستال بالاس) - كونور جالاجر (كريستال بالاس) - رافينيا (ليدز يونايتد).
الهجوم: آدم أرمسترونج (ساوثهامبتون) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).
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