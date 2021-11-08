رونالدو وصلاح خارج تشكيل 'جولة السقوط' بالبريميرليج

وتعادل تشيلسي مع مضيفه بيرنلي (1-1)، وخسر مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي (2-0)، كما خسر ليفربول للمرة الأولى هذا الموسم على يد وست هام (3-2).

وخرج من التشكيل، لاعبون كبار، مثل كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وساديو ماني وكاي هافيرتز.



وجاء تشكيل الجولة 11 حسب موقع "هو سكورد"، كالآتي:

حراسة المرمى: تيم كارول (نورويتش سيتي)

الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - إيثان بينووك (برينتفورد) - بن وايت (آرسنال) - ألكسندر أرنولد (ليفربول).

الوسط: سميث روي (آرسنال) - شيخو كوياتيه (كريستال بالاس) - كونور جالاجر (كريستال بالاس) - رافينيا (ليدز يونايتد).

الهجوم: آدم أرمسترونج (ساوثهامبتون) - برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).